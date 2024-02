Lewis Hamilton e a decisão de rumar à Ferrari: «Foi a mais difícil que alguma vez tive de tomar»

View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Lewis Hamilton pronunciou-se publicamente pela primeira vez, este sábado, após o anúncio da sua mudança para a Ferrari em 2025 . O piloto britânico assume que "têm sido uns dias loucos, cheios de uma série de emoções", e sente que chegou a hora de começar um novo capítulo na sua vida, para cumprir um sonho de criança. "Sinto-me incrivelmente afortunado, depois de ter alcançado coisas com a Mercedes com que só poderia ter sonhado em criança. Agora tenho a oportunidade de realizar outro sonho de infância: conduzir com o vermelho da Ferrari".O heptacampeão demonstra uma enorme gratidão à Mercedes, que o acolheu no seu programa de desenvolvimento de jovens pilotos aos 13 anos. O britânico mostra-se orgulhoso pelo legado vitorioso que alcançou com a equipa alemã, deixando especiais agradecimentos a Toto Wolff (diretor executivo da equipa) e a Niki Lauda (antigo tricampeão mundial), duas das figuras mais importantes para convencer o britânico a integrar o projeto em 2013."A Mercedes tem sido uma grande parte da minha vida desde os meus 13 anos, por isso esta decisão foi a mais difícil que alguma vez tive de tomar. Estou extremamente orgulhoso por tudo o que alcançámos juntos e muito grato pelo trabalho árduo e dedicação de todos com quem trabalhei ao longo dos anos. E, claro, ao Toto, pela sua amizade, orientação e liderança. Juntos ganhámos títulos, batemos recordes e tornámo-nos na parceria piloto-equipa mais bem-sucedida da história da F1. E, claro, não posso esquecer o Niki, que foi um grande apoiante e de quem ainda sinto falta todos os dias. Tenho também de partilhar o meu enorme apreço por toda a direção da Mercedes-Benz e por toda a gente da empresa na Alemanha e em todo o mundo por me terem apoiado ao longo destes 26 anos."Sobre a transferência para a Ferrari, Hamilton admite que precisava de abraçar um novo desafio e sente-se empolgado para iniciar um novo capítulo. "Chegou o momento certo para fazer uma mudança e aceitar um novo desafio. Ainda me lembro da sensação de dar um salto de fé para o desconhecido quando me juntei à Mercedes pela primeira vez em 2013. Sei que algumas pessoas não o compreenderam na altura, mas eu estava certo em fazer a mudança e é a sensação que tenho agora novamente. Estou entusiasmado por ver o que posso trazer para esta nova oportunidade e o que podemos fazer juntos."Apesar da transferência para a equipa de Maranello, Hamilton garante que está "mais motivado do que nunca" e 100% comprometido para ajudar a Mercedes a regressar às vitórias."Neste momento, não estou a pensar em 2025. O meu foco está na próxima temporada e em voltar à pista com a Mercedes. Estou mais motivado do que nunca, mais em forma e mais focado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez. Estou 100% comprometido com o trabalho que preciso de fazer e determinado a encerrar minha parceria com a equipa em alta", rematou.