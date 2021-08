Lewis Hamilton e o GP da Bélgica: «Foi uma farsa, devem devolver o dinheiro às pessoas»

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, fez este domingo duras críticas aos directores da competição, dizendo que no GP da Bélgica o dinheiro foi a prioridade e não os fãs. O experiente corredor inglês afirmou que a prova foi uma farsa e que devia ser devolvido aos adeptos o dinheiro dos bilhetes.





O piloto da Mercedes fez declarações visivelmente chateado, depois da corrida ter sido interrompida, e não mais reatada, apenas três voltas depois de se ter iniciado. "Claro que não podemos fazer nada em relação ao clima mas temos equipamento sofisticado que nos diz o que se passa e era claro que o tempo não ia melhorar. Nós [pilotos] fomos mandados para a pista por uma única razão. Duas voltas atrás de um safety-car, sem a possibilidade de perder ou ganhar posições não é correr", queixou-se o inglês."Devia-se ter cancelado a prova assim que se percebeu que não havia condições, não pôr em risco os pilotos e mais importante ainda, devíamos devolver o dinheiro aos fãs, pois eles são o coração do desporto. O que se passou hoje foi uma autêntica farsa e aqueles que realmente perdem são os fãs que pagaram bom dinheiro para nos ver correr", afirmou Hamilton.O atual campeão do mundo deixou ainda duras críticas aos directores da prova pela decisão que tomaram ao não cancelar o GP e ao concederem os pontos da corrida consoante a posição na grelha de partida: "O desporto fez uma má escolha hoje. O dinheiro falou mais alto e duas voltas na pista foi claramente por razões financeiras"."Eu sei porque é que eles o fizeram. Há uma regra que diz que para uma corrida ser considerada legal têm que ser realizadas pelo menos duas voltas. Isso activa imensas cláusulas e eu não conheço as políticas por de trás de tudo isso. Porém, aquilo que me preocupa são os fãs, que deviam ter o dinheiro de volta. Devíamos ter valores melhores na F1", concluiu o corredor de 36 anos.Recorde-se que devido ao mau tempo a corrida deste domingo não se realizou como previsto. Os pilotos deviam ter partido às 14 horas, porém só foram para a grelha de partida meia hora depois. Na pista fizeram apenas três voltas atrás do safety-car, situação onde não é possível haver ultrapassagens, e regressaram às boxes de seguida, por falta de condições de segurança. A corrida não foi mais reatada e a classificação final foi semelhante à ordem da grelha de partida. Os dez primeiros pilotos receberam metade dos pontos que normalmente recebem e, como tal, o vencedor foi o holandês Max Verstappen, seguido dos britânicos George Russell e Lewis Hamilton.Na classificação geral, o atual campeão do mundo leva três pontos de avanço sobre o piloto da Red Bull, deixando o campeonato completamente em aberto para o que falta ainda correr.