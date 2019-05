Lewis Hamilton faz a 'pole position' no GP Mónaco com novo recorde da pista

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a 85.ª 'pole position' da sua carreira ao fazer o melhor tempo da qualificação para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, sexta prova da temporada.O pentacampeão mundial fez o tempo de 1.10,166 minutos, estabelecendo um novo recorde em qualificação no circuito monegasco, batendo o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas por 86 milésimos de segundo."Foi uma grande batalha com o [finlandês] Valtteri [Bottas]. Esta 'pole' significa tanto para mim. Tive de explorar tudo o que tinha, mas a volta foi linda", disse Hamilton, que pareceu surpreendido pelo facto de o seu companheiro de equipa não ter conseguido responder com uma segunda tentativa.De facto, Bottas apanhou demasiado tráfego antes de poder fazer uma derradeira volta lançada, o que baixou a temperatura dos seus pneus. "Quando iniciei a tentativa, tinha os pneus demasiado frios e cometi um erro", explicou o finlandês."Sinto-me desapontado, mas na corrida tudo pode acontecer. A 'pole' teria sido boa, mas não vale a pena desistir já no sábado", concluiu.A maior surpresa do dia, contudo, foi a eliminação precoce do Ferrari do monegasco Charles Leclerc, devido a um erro de estratégia da sua equipa.Os engenheiros assumiram que o tempo de 1.12,149 minutos seria suficiente para garantir a passagem à segunda fase da qualificação, reservada para os 15 mais rápidos, mas Leclerc acabou eliminado ao cair do pano quando o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) fez, na altura, o melhor tempo, saltando de 17.º para o primeiro lugar da tabela de tempos."Não percebo porque é que a equipa não me mandou para a pista", lamentou Leclerc, visivelmente insatisfeito com o resultado.O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro mais rápido, a 0,475 segundos de Hamilton.Ao seu lado na segunda fila da grelha de partida estará, este domingo, Sebastian Vettel, que não foi além do quarto melhor tempo do dia, a 0,781 segundos de Hamilton.Vettel cometeu um erro na curva 12 durante a última tentativa de fazer uma volta rápida, embatendo no 'rail' de proteção pela segunda vez na sessão de qualificação de sábado.Esta foi a segunda 'pole position' de Lewis Hamilton no Mónaco, depois de já ter sido o mais rápido em 2015.O britânico lidera o campeonato com 112 pontos, mais sete do que Valtteri Bottas.