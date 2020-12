Lewis Hamilton infetado com Covid-19

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, testou positivo à Covid-19 e falha assim o GP de Sakhir no próximo fim de semana. A informação foi avançada esta terça-feira, em comunicado, pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).



"A FIA, a Fórmula 1 e a equipa da F1 da Mercedes-AMG Petronas confirmam que Lewis Hamilton testou positivo à Covid-19 durante uma ronda de testes, obrigatória antes do Grande Prémio de Sakhir".







A Mercedes, equipa do britânico, confirmou que o piloto acordou esta segunda-feira "com sintomas leves da doença". Lewis realizou um teste à Covid-19, depois de saber que teria estado também em contacto com um doente positivo, no Bahrain.