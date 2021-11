Lewis Hamilton multado por retirar cinto de segurança nos festejos do GP do Brasil

Lewis Hamilton foi este domingo multado em 25 mil euros por ter retirado o cinto de segurança quando celebrava a vitória no Grande Prémio do Brasil. Pouco depois de cruzar a meta, quando efetuava a habitual volta de consagração, o piloto britânico da Mercedes 'desfez-se' do cinto de segurança para apanhar uma bandeira do Brasil.





Os comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) entenderam que Hamilton violou um dos artigo do regulamento de segurança, segundo o qual "os pilotos devem ser devidamente imobilizados nos seus lugares por cintos de segurança, conforme os regulamentos técnicos do veículo, em todos os momentos de uma corrida, quando este estiver em movimento".Hamilton terá 5 mil euros no imediato e os restantes 20 mil ficam suspensos até ao final de 2022. "Embora os comissários sejam solidários com o desejo de comemorar, é fundamentalmente inseguro desfazer os cintos de segurança enquanto o carro está em movimento. As velocidades lentas nestes carros são muito rápidas. Além disso, os pilotos de Fórmula 1 dão o exemplo para as categorias juniores. É fundamental que os pilotos mais novos saibam a importância de usar todos os dispositivos de segurança no carro a todo o momento", pode ler-se no comunicado da FIA a anunciar a multa ao britânico.Esta foi a terceira punição que Hamilton sofreu no Grande Prémio do Brasil. Primeiro foi a perda de cinco posições na grelha de partida da corrida deste domingo por ter trocado o motor de combustão interna do seu Mercedes. Depois, o britânico foi desqualificado após a sessão de qualificação, devido a irregularidades na asa móvel traseira relacionadas com o sistema DRS, o que obrigou o heptacampeão mundial a largar do último lugar na 'sprint race' de sábado.