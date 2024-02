Lewis Hamilton perspetiva último ano na Mercedes: «Estamos todos super motivados»

A Mercedes apresentou esta quarta feira o seu novo monolugar, o W-15, para atacar o Campeonato do Mundo deste ano.Lewis Hamilton, que se prepara para a sua última temporada com a Mercedes devido à mudança para a Ferrari em 2025, falou sobre a componente emocional que terá este ano."É muito surreal e comovente estar aqui, desde que cheguei em 2013. Estou na equipa há 11 anos, prestes a iniciar o 12.º. É um privilégio trabalhar com um grupo de pessoas onde se vê o trabalho que fazem durante o inverno. Acompanhas todo o processo dos últimos meses e vês como o carro é montado peça por peça. É uma parte emocionante da temporada, vês o desempenho de todos", começou por dizer o britânico, na apresentação do carro.O heptacampeão mundial destacou ainda o principal objetivo da escuderia para 2024."A prioridade é levar a equipa de volta ao patamar anterior. Passamos por anos difíceis, que nos fizeram repensar e reavaliar as coisas. Agora, é seguir o processo importante de ser diligente no trabalho, analisar os dados e maximizar os treinos. Até mesmo uma volta na chuva pode dar a George [Russel] e a mim uma ideia do que está por vir", acrescentou.Sobre a temporada, Lewis Hamilton mostrou-se motivado e confiante."Sei do que esta equipa é capaz e estou extremamente grato pelo trabalho de todos na Mercedes. Cada vez que estou na fábrica, vejo a paixão e a determinação de todos. Estamos todos super motivados para o próximo ano e daremos tudo neste caminho que temos pela frente", concluiu.Já George Russel valorizou o crescimento da equipa nos últimos anos."Aprendemos e crescemos como equipa ao longo das duas últimas épocas. Não tem sido fácil, mas acredito sinceramente que a viagem que fizemos nos vai tornar mais fortes a longo prazo. Toda a equipa tem trabalhado arduamente e esperamos ter dado um passo em frente com o W15", afirmou.