Lewis Hamilton recusa teste ao coronavírus: «Há quem precise mais do que eu»

Lewis Hamilton tranquilizou este sábado os seus fãs nas redes sociais, assegurando numa longa mensagem que não tem qualquer sintoma do coronavírus e que, por isso, não sente necessidade de fazer o teste à doença, até porque considera que há quem precise mais. A publicação do piloto surge na sequência de dois casos positivos reportados por duas pessoas que estiveram num evento no qual o piloto esteve presente - o ator Idris Elba e Sophie Grégoire, a esposta do primeiro ministro do Canadá.





"Olá a todos. Espero que estejam todos com pensamento positivo, ocupados e bem de saúde. Houve alguma especulação quanto à minha saúde, depois de ter estado num evento do qual resultaram duas pessoas que posteriormente testaram positivo ao coronavírus.Quero dizer-vos que estou bem, a sentir-me bem de saúde e a treinar duas vezes por dia. Não tenho qualquer sintomas e já passaram 17 dias desde a última vez que vi a Sophie e o Idris. Tenho falado com eles e fico feliz por estarem bem.Falei com o meu médico e confirmei se precisava de fazer o teste, mas a verdade é que há um número limitado de testes disponíveis e há quem precisa mais do que eu, especialmente quando eu não apresento qualquer sintoma. Por isso o que tenho feito é manter-me isolado e longe de pessoas.O mais importante é que todos continuem com espírito positivo, com uma distância social dos outros o máximo possível, em isolamento se necessário e a lavar as mãos regularmente com sabão e água pelo menos durante 20 segundos."