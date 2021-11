Lewis Hamilton usa capacete com cores da bandeira LGBTQIA+ no Qatar

First look at LH’s new lid. pic.twitter.com/kpS2YwkKyJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 19, 2021

Lewis Hamilton surgiu esta sexta-feira nos treinos livres para o Grande Prémio do Qatar em Fórmula 1 com um capacete com as cores do arco-íris e a inscrição 'We Stand Together' (Ficamos Juntos), como sinal de apoio à causa LGBTQIA+ e em protesto contra a perseguição que a comunidade sofre naquele país.O piloto britânico da Mercedes criticou, na quinta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão à 20ª e antepenúltima prova do Mundial, o desrespeito pelos direitos humanos no Qatar."Estamos cientes de que existem problemas em vários locais, mas é claro que o Qatar parece ser considerado um dos piores nesta parte do planeta. Os desportistas e também a imprensa têm a obrigação de chamar à atenção para estes problemas, pois a igualdade de direitos é uma questão séria", afirmou o heptacampeão mundial.