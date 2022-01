Martin Brundle acredita que Hamilton "não vai abandonar nos próximos três anos"

Martin Brundle, antigo piloto britânico de Fórmula 1 e atual comentador da 'Sky Sports', acredita que Lewis Hamilton não vai deixar a competição este ano."O meu instinto é que vai parar um ano antes (do seu declínio), em vez de um ano depois. Não vai prolongar o final por causa de mais uns dólares ou simplesmente para continuar a ser um piloto de F1, não precisará de o fazer", explicou Brundle, em entrevista ao jornal 'Daily Express'.Depois de ter perdido o campeonato de 2021 para Max Verstappen, especulou-se se o piloto iria deixar a competição, mas a Mercedes desmentiu o rumor na semana passada.Seja como for, o antigo piloto acredita que Hamilton, de 37 anos, "não vai abandonar nos próximos três anos". "Por que motivo o faria?", questiona Brundle.O atual contrato de Hamilton com a Mercedes termina no final de 2023.