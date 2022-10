Mattia Binotto e a punição de Leclerc no GP do Japão: «Decisão ridícula e inaceitável»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mattia Binotto apelidou de "ridícula e inaceitável" a decisão de punir Charles Leclerc em cinco segundos após o final do Grande Prémio do Japão, sanção que acabou por 'entregar' o título mundial de Fórmula 1 a Max Verstappen (Red Bull).

"Não me apetece muito comentar. Penso que a decisão é ridícula e inaceitável. Já passou uma semana desde Singapura. Lá, demoraram muitas voltas para tomar uma decisão e, inclusive, depois da corrida tivemos que ouvir os pilotos para tomar uma decisão que era muito simples. Hoje [domingo] tomaram uma decisão em poucos segundos. Surpreende-me que haja tanta diferença de comportamentos entre Singapura e aqui [Japão] em apenas uns dias", atirou o chefe de equipa da Ferrari, em declarações à 'Sky Sports', no final da corrida no circuito de Suzuka.

"É muito frustrante ver que as decisões tomadas são tão diferentes. Numa situação como esta, por que não ouves os pilotos como fizeram em Singapura? A penalização de cinco segundos de Singapura deveria ter sido feita imediatamente, pois tinha nos dado a possibilidade de gerir a situação de forma diferente e até, quem sabe, chegarmos à vitória. É frustrante e estamos dececionados com isto", continuou, justificando o porquê de ter a sensação de que a sanção aplicada a Leclerc não tem qualquer sentido: "Do nosso ponto de vista, muito sinceramente, não considero que Leclerc tenha tido algum tipo de vantagem. Esteve sempre à frente e manteve-se à frente."