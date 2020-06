Max Verstappen falha testes da Red Bull em Silverstone

A pouco mais de uma semana do arranque do Mundial de Fórmula 1, a Red Bull esteve esta quinta-feira em Silverstone a testar o seu RB16, mas só contou com o piloto Alexander Albon em pista. Tudo porque Max Verstappen, piloto líder da equipa austríaca, tem de seguir as regras de quarentena do Reino Unido previstas para controlar a pandemia na região, e permaneceu no seu país de residência, ou seja, no Mónaco.





Satisfying that need for speed! @alex_albon and the RB16 are reunited at Silverstone #ChargeOn pic.twitter.com/LmVkFzU5P6 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 25, 2020

Recorde-se que o Reino Unido exige que os estrangeiros que pretendam viajar para o país permaneçam isolados durante duas semanas na chegada. Albon não teve de seguir estas regras pelo simples facto de morar em Inglaterra.Recorde-se que o Mundial arranca a 5 de julho, com o Grande Prémio da Áustria, em Spielberg.