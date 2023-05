Max Verstappen fecha primeiro dia no Mónaco como o mais rápido

O holandês Max Verstappen fechou o primeiro dia de Grande Prémio do Mónaco como o piloto mais rápido, ao registar a melhor volta no conjunto das duas sessões de treinos esta sexta-feira realizadas no traçado citadino do Principado.Com 1.12.462 minutos, o piloto da Red Bull comandou uma sessão em que houve tempos bastante aproximados. A correr em casa, Charles Leclerc ficou a somente 65 milésimos de Max (1.12.527), ao passo que Carlos Sainz Jr. levou o outro Ferrari ao terceiro tempo mais veloz, com 1.12.569. Fernando Alonso, que de manhã tinha sido 2.º, fechou o dia em 4.º, com 1.12.682 minutos.Uma das grandes sensações, a apontar a um bom Grande Prémio, foi Lando Norris, que levou o McLaren à 5.ª melhor marca (a 444 milésimos de Verstappen). Já Lewis Hamilton, num dia marcado por muitas novidades no monolugar da Mercedes, acabou em 6.º (a 498 milésimos de Max), uma posição à frente de Checo Pérez, sétimo, a 529 milésimos.No sábado há mais uma sessão de treinos livres pelas 11:30 (hora de Lisboa), antes da qualificação, agendada para as 15 horas, também portuguesas.