Max Verstappen interrompe domínio da Mercedes e vence GP da Áustria

O holandês Max Verstappen (Red Bull) interrompeu o domínio da Mercedes no Mundial de Fórmula 1, ao vencer este domingo o Grande Prémio da Áustria, nona prova da temporada, dando a primeira vitória à Honda após o regresso.Verstappen terminou com 2,724 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que liderou até à penúltima volta.O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi o terceiro, a 18,960 segundos, numa prova em que os dois Mercedes sofreram problemas de sobreaquecimento do motor.O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quarto e mantém a liderança do campeonato, com 199 pontos, contra 166 de Bottas.