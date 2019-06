Max Verstappen mantém vitória no GP de Fórmula 1 da Áustria após investigação

O holandês Max Verstappen (Red Bull) manteve este domingo a vitória no Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, depois de os comissários considerarem que o incidente com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi "um incidente de corrida".Os dois carros tocaram-se quando o holandês ultrapassou o piloto da Ferrari na volta 69 das 71 previstas, mas os comissários consideraram que "nenhum dos pilotos deva ser culpado pelo incidente", pois foi "uma ação de corrida".A manobra valeu a vitória ao piloto de 22 anos, a primeira da temporada, depois de um mau arranque o ter atirado da segunda para a oitava posição ainda na primeira volta.Com este resultado, Verstappen subiu ao terceiro posto do Mundial, com 126 pontos. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) mantém a liderança, com 197 pontos, apesar de hoje ter sido apenas quinto classificado.