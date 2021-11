Max Verstappen penalizado em cinco lugares na grelha de partida no GP do Qatar

Max Verstappen foi este domingo penalizado em cinco lugares pelos comissários da Fórmula 1, pelo que vai partir do sétimo lugar no Grande Prémio do Qatar, que se iniciará pelas 17 horas locais (14 em Portugal) de hoje.O piloto holandês da Red Bull foi sancionado após ter ignorado as bandeiras amarelas exibidas na fase final da sessão de qualificação, na qual terminou em segundo, depois do problema sofrido por Pierre Gasly, algo que levou a uma chamada para depor junto dos stewards hoje. Para além disso, Verstappen ainda melhorou o seu tempo em quase duas décimas.Também Valtteri Bottas, da Mercedes, foi sancionado por ter ignorado as referidas bandeiras, tendo sido penalizado em três lugares na grelha de partida, na qual iria partir do terceiro posto. Já Carlos Sainz escapou de uma punição, já que conseguiu provar que não tinha cometido nenhuma infração.