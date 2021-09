Max Verstappen penalizado pelo acidente com Lewis Hamilton

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi penalizado em três lugares na grelha de partida, a cumprir no Grande Prémio da Rússia, devido ao acidente com Lewis Hamilton este domingo no GP de Itália. A decisão foi tomada depois de ambos os pilotos terem sido ouvidos pelos comissários, numa audiência na qual explicaram o seu ponto de vista do acidente.





Lembre-se que o choque entre ambos se deu à 26.ª volta, quando o holandês saía da box e o britânico vinha lançado na reta da meta. Ambos passaram lado a lado na curva 1, antes de acabarem por chocar na seguinte, numa viragem à esquerda. Tanto Hamilton como Verstappen ficaram logo ali, com o Red Bull do holandês a acabar mesmo em cima do Mercedes do britânico, que acabou mesmo por ser salvo de males maiores pelo dispositivo Halo.Com esta penalização, o líder do Mundial, com 226,5 pontos, mais 5 do que Hamilton, sabe desde já que a melhor posição que conseguirá na grelha para Sochi será o quarto posto, mesmo que consiga a pole position no traçado russo.