Max Verstappen pode ser campeão: siga o GP do Japão em direto

há 23 min 05:14

Japão pode dar título

Bom dia! Sejam bem-vindos ao direto de acompanhamento do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, a 18.ª etapa do Mundial, que poderá acabar com a definição do campeão. Max Verstappen, o detentor do título, tem o seu segundo 'championship point' e depende só de si para ser campeão.