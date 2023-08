Max Verstappen vence GP da Holanda e iguala recorde de Vettel

Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o GP da Holanda à frente Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine).Foi a 9.ª vitória consecutiva do holandês, que iguala assim o recorde de Sebastian Vettel alcançado em 2013.Verstappen cortou a meta com 3,744 segundos de vantagem sobre o espanhol e 7,058 sobre o francês.Esta temporada, Max Verstappen já triunfou em 11 das 13 corridas disputadas. Com a vitória de hoje alargou ainda mais a vantagem no Mundial, chegando aos 339 pontos.