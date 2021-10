Max Verstappen vence GP dos Estados Unidos e reforça liderança do Mundial

Max Verstappen venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos da América e aumentou a vantagem na liderança do mundial de pilotos de Fórmula 1. Lewis Hamilton foi segundo, terminando em cima do Red Bull do holandês.





Verstappen tinha garantido a pole-position, mas no arranque foi logo ultrapassado pelo piloto britânico da Mercedes que ainda rolou na 1.ª posição durante algumas voltas, mas apenas para ver o n.º 33 voltar a assumir a liderança da prova.Depois seguiu-se a habitual troca de posições, consoante as paragens para trocas de pneus e combustível, sendo que o holandês da Red Bull foi conseguindo manter-se no 1.º lugar e cruzou mesmo a bandeira de xadrez no lugar mais alto do pódio. Nas últimas voltas da corrida, Hamilton foi constantemente ganhando tempo ao seu adversário e terminou a 1,333 segundos de Max Verstappen. Sendo que Sergio Pérez, mexicano da Red Bull, completou o pódio.Com este triunfo, o holandês tem agora 12 pontos de vantagem sob o inglês (Verstappen - 287.5 e Hamilton - 275.5), ganhando quatro ao rival da Mercedes que terminou o GP das Américas com a volta mais rápida.Restam cinco Grandes Prémios no Mundial de Fórmula 1 e a luta pelo título de pilotos continua ao rubro entre o sete vezes campeão, Lewis Hamilton e o jovem, 24 anos, Max Verstappen que procura o seu primeiro campeonato.