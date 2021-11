Mazepin de novo envolvido em problemas: piloto da Haas foi expulso de um bar no México

Nikita Mazepin voltou a estar envolvido em problemas fora das pistas de F1, após ser filmado a discutir com seguranças num bar, no México. O piloto da Haas, de 22 anos, estava a divertir-se num espaço noturno na Cidade do México depois da corrida do último fim de semana.Segundo o 'Mundo Deportivo', Mazepin estava com George Russell, da Mercedes, e com Alex Albom, da Red Bull e que irá rumar à Williams em 2022. No entanto, a mesma fonte não revela o motivo que levou o filho de Dmitry Mazepin a ser expulso do espaço, o qual alegadamente terá sido convidado a sair antes de confrontar os seguranças.Tanto Mazepin como a Haas ainda não reagiram ao incidente.Recorde-se que Mazepin vai correr no GP do Brasil, em São Paulo, neste fim de semana.