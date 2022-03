Mazepin e a saída da Haas: «Fiquei sem o sonho pelo qual lutei durante 18 anos da minha vida»

Nikita Mazepin, o piloto russo que foi dispensado pela Haas na sequência do conflito na Ucrânia e da quebra do acordo com o patrocinador russo Uralkali, falou à imprensa internacional esta quarta-feira a partir de Moscovo, onde voltou a mostrar o seu desapontamento por tudo o que aconteceu."Não houve uma razão legal para a equipa terminar o contrato a partir do momento em que a FIA me deixava correr com a bandeira neutra. Eu aceitei ser neutro, queria assinar uma carta a dizê-lo, mas não me deram tempo. Fiquei sem o sonho pelo qual lutei durante 18 anos da minha vida", explicou o piloto russo, de 23 anos."O mundo não é o mesmo de há duas semanas, eu sei disso e entendo, os tempos são difíceis, tenho amigos em ambos os lados do conflito. Não quero falar disso, apenas do que aconteceu na semana passada, quando a FIA e o Conselho Mundial me disseram que podia competir com a bandeira neutra, aceitei-o incondicionalmente. A decisão da Haas de terminar o contrato unilateralmente não foi tomada por causa de sanções, por uma autoridade desportiva, por mim, pelo meu pai ou pela sua companhia. E eu não creio que isso seja bom", acrescentou Mazepin, cujo pai é dono da empresa Uralkali.O russo conta que Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Charles Leclerc e George Russell lhe telefonaram "para dar ânimo e apoio". Mas o mesmo já não se pode dizer da Haas. "A equipa disse-me que se a FIA permitisse, não haveria problema, acreditei nas palavras do [Günther] Steiner, que respeitava como homem e chefe de equipa."E depois, deixou uma garantia. "Não vejo a Fórmula 1 como um capítulo passado, vou manter-se fisicamente apto para o caso de aparecer uma oportunidade. Não olho para outras categorias."O piloto disse também que criou uma fundação, 'Competimos como um só', que visa ajudar atletas russos que tenham visto as respetivas carreiras serem suspensas por causa deste conflito.