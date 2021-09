Mazepin e o polémico vídeo nas redes sociais: «Não foram as minhas mãos que tocaram na rapariga»

Nikita Mazepin é o protagonista do episódio 149 do podcast 'F1: Beyond The Grid'. O piloto russo da Haas aproveitou a ocasião para recordar o momento que marcou os primeiros dias na Fórmula 1, cerca de uma semana após ter assinado o seu primeiro contrato na categoria principal, o vídeo que acabou por surgir nas redes sociais onde aparecia, alegadamente, a assediar uma modelo.





"Antes de mais, quero dizer que não fui eu quem publicou esse vídeo e que não foram as minhas mãos que tocaram na rapariga daquela forma. Eu já esperava algumas reações mais violentas. O vídeo veio a público oito dias depois de eu assinar com a Haas. Foi um dia muito mau para mim. Quando volto atrás no tempo e penso, vejo-o como uma oportunidade para continuar a aprender e de me tornar uma melhor pessoa", atirou Nikita Mazepin, esclarecendo toda a situação que continua a fazer 'burburinho' nos bastidores.