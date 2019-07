Mclaren anuncia Sainz e Norris para 2020

O espanhol Carlos Sainz e o britânico Lando Norris vão continuar a ser os pilotos oficiais da McLaren na época de Fórmula 1 de 2020, anunciaram hoje os próprios, num vídeo nas redes sociais.Sainz chegou à equipa em agosto de 2018 para substituir o compatriota Fernando Alonso, que se retirou da competição, enquanto Norris está na escuderia desde setembro, no lugar do belga Stoffel Vandoorne.Aos 24 anos, Carlos Sainz vai para a quinta temporada na Fórmula 1, depois de ter pilotado de 2015 a outubro de 2017 para a Toro Rosso, seguindo-se o compromisso até ao fim da época com a Renault, antes de chegar à McLaren.Disputados nove grandes prémios desta época, destacaram-se no seu desempenho dois sextos lugares, no Mónaco e em França.Lando Norris, de apenas 19 anos, e que desde o início de 2017 fazia parte do programa 'McLaren Young Driver' (Jovem Piloto da McLaren), também obteve duas sextas posições, neste caso no Bahrain e na Áustria.A McLaren foi a primeira escuderia a fechar a equipa para 2020.