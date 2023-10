«McLaren tem a melhor dupla de pilotos»: Palavras de Verstappen vistas como críticas a Pérez

Max Verstappen conquistou no último fim de semana o terceiro título mundial de Fórmula 1 consecutivo. Em espécie de análise ao que já aconteceu durante esta temporada, o piloto holandês elogiou o final de época que a McLaren, assumindo que o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri são "a melhor dupla" da grelha. "Creio que a McLaren é a equipa mais consistente em comparação com o resto e creio que têm a melhor dupla de pilotos de todos. Estão a funcionar bem e será interessante perceber como estarão até ao final da temporada e no início da próxima", disse o agora tricampeão mundial de F1, declarações essas que são vistas como um 'ataque' ao companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez que, apesar de ser segundo classificado no Mundial de pilotos, tem estado muito aquém dos resultados esperados pela Red Bull.Com 224 pontos (menos 209 do que Max Verstappen e mais 30 do que Lewis Hamilton, 3.º classificado), Sergio Pérez subiu esta temporada por 9 vezes ao pódio nas 16 corridas já realizadas, tendo vencido duas (Arábia Saudita e Azerbaijão) e terminado por quatro vezes na segunda posição (Bahrain, Miami, Bélgica e Itália). Não pontuou no Mónaco (16.º) e no Japão (DNF), tendo sido o último a pontuar na prova realizada no último fim de semana no Qatar, conseguindo um ponto com a 10.ª posição.