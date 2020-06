Mercedes ao lado de Hamilton nos protestos contra a morte de George Floyd

A Mercedes colocou-se ao lado do seu piloto e campeão do Mundo, Lewis Hamilton, nos protestos contra a morte de George Floyd e o racismo em geral, depois das críticas dirigidas à Fórmula por parte do piloto britânico.





"Estamos contigo, Lewis. A tolerância é um princípio elementar da nossa equipa, e somos enriquecidos pela diversidade em todas as formas. Damos as boas-vindas e encorajamos pessoas de todas as raças, culturas, religiões, filosofias e estilos de vida, e condenamos todas as formas de discriminação enquanto trabalhamos juntos para impulsionar a mudança. Estamos profundamente tristes com os recentes acontecimentos e esperamos uma redução para breve", pode ler-se no tweet da marca da estrela.







Recorde-se que o seis vezes campeão do Mundo e primeiro piloto negro a competir em Fórmula 1 tinha dirigido duras críticas aos patronos da modalidade, dizendo mesmo que estava sozinho e que a Fórmula 1 é um desporto dominados por brancos.