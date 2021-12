Mercedes desiste de recorrer da decisão da FIA e dá os parabéns a Max Verstappen

Ponto final na polémica. A Mercedes desistiu de recorrer da decisão da FIA e deu os parabéns Max Verstappen, reconhecendo-o como o campeão do mundo.Lewis Hamilton perdeu domingo o título Mundial de pilotos de Fórmula 1 para Max Verstappen e a Mercedes apresentou dois protestos formais junto da FIA, devido ao que aconteceu nas últimas voltas do GP Abu Dhabi.A Mercedes avança em comunicado que tomou esta decisão em conjunto com Hamilton e que frisa que para isso contribuiu o facto de a FIA ter decido criar uma comissão para analisar o que aconteceu em Abu Dhabi e evitar situações semelhantes no futuro.A Mercedes dá ainda os Max Verstappen e à Red Bull: "Queremos expressar o nosso sincero respeito pelas vossas conquistas esta época. Fizeram deste Mundial de Fórmula 1 uma luta verdadeiramente épica. Max, damos-te os parabéns a ti e à tua equipa. Esperamos ansiosamente por lutar mais uma vez contigo na próxima temporada".