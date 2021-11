Mercedes diz que acordaram o "leão Hamilton" e Red Bull responde com as nove vitórias de Verstappen

A luta pelo título mundial da Fórmula 1 está ao rubro. Com apenas duas corridas pela frente (Arábia Saudita e Abu Dhabi) em dezembro, Max Verstappen saiu do GP Qatar com 'apenas' oito pontos de diferença para Lewis Hamilton, britânico que continua a apertar cada vez mais o cerco à liderança do holandês no Mundial de pilotos.





E, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, não tem dúvidas que o seu piloto está em grande forma e pronto para a reta final do campeonato, depois de ter conquistado as últimas duas corridas.





"Acordaram o leão em Interlagos (GP Brasil) e vimos isso no Qatar. Lewis está em grande forma. Brutal, e muito frio. Penso que quando a adversidade acontece, isso leva-o a um lugar onde é capaz de mobilizar poderes de super-herói. E foi a adversidade que desencadeou isso... Agora, o circuito da Arábia Saudita deve ser boa para nós", perspetivou o homem forte da Mercedes, em declarações reproduzidas pela Sky Sports.









Quem não demorou a reagir ao 'leão Hamilton' foi... a Red Bull. A equipa de Max Verstappen publicou no Twitter. "O leão holandês acordou com fome em 2012", escreveu a marca austríaca na rede social, acompanhada por um conjunto de imagens das noves vitórias de Verstappen nesta temporada: Emília-Romanha, Mónaco, França, Estíria, Áustria, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e México.