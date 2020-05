Mercedes e Vettel: «Ter um piloto alemão num carro alemão é uma grande ideia de marketing»

Com o anúncio da saída de Sebastian Vettel da Ferrari em 2021, muitas equipas procuram perceber quais as intenções do quatro vezes campeão mundial para o seu futuro, como a Mercedes. O máximo responsável pela formação de Lewis Hamilton, Toto Wolff, comentou o tema do momento da Fórmula 1, reconhecendo que nunca se pode descartar um piloto como Vettel, mas esclarecendo que não é prioridade para a Mercedes.





"Essa notícia veio baralhar um pouco o mercado de pilotos, mas Vettel não é prioridade para a Mercedes. Agora, claro que um piloto alemão num carro alemão é uma grande ideia de marketing. Somos uma equipa focada no sucesso, e claro, o Vettel é um excelente piloto. Ele pode decidir por si mesmo se quer continuar na Fórmula 1 ou juntar-se a outra equipa ou sair. Ainda existem alguns lugares interessantes onde ele pode ir", observou Toto Wolff, em entrevista à televisão austríaca ORF.Quanto ao futuro da Mercedes, o chefe de equipa foi claro. "Queremos concentrarmo-nos na nossa própria lista de pilotos. Neste momento queremos perceber o que fazer com George Russel [da academia da Mercedes que representa a Williams]. É uma opção para o nosso futuro", atirou Toto Wolff, que tem os seus pilotos principais Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em final de contrato.Recorde-se que o anúncio da saída de Vettel da Ferrari na próxima temporada despoletou uma série de mudanças para 2021: Carlos Sainz sai da McLaren para a Ferrari e Daniel Riccardo deixa a Renault para rumar à McLaren.