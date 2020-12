Mercedes explica erro no pit-stop que 'roubou' a primeira vitória a George Russell

George Russell tinha o sonho de vencer um Grande Prémio da Fórmula 1 e no passado domingo esteve muito perto de o fazer, não fosse um erro 'caricato' da equipa de mecânicos da Mercedes durante uma pit-stop.

Após a corrida no Bahrain, o jovem britânico que foi chamado para substituir o campeão Lewis Hamilton, que se encontra a recuperar da infeção pela Covid-19, recebeu inúmeros elogios por parte dos membros da Mercedes, bem como das outras construtoras e pilotos.

Contudo, havia uma questão por responder: afinal, o que se passara naquela paragem de pit-stop? Resposta que acabou por ser respondida por Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, em declarações ao 'Motorsport'.

"Ainda não tivemos tempo suficiente para compreendermos completamente tudo o que aconteceu [na pit-stop], mas já encontramos um problema. Tem a ver com a forma como o rádio prioriza as mensagens. Quando o Ron [Meadows, diretor desportivo da Mercedes] estava a chamar as equipas e a pedir para que preparassem os pneus para os dois pilotos, houve uma série de transmissões naquele momento no sistema de rádio", começa por dizer.

"O sistema sabe priorizar as mensagens vindas de Ron, porque o mais importante são os pneus lá: mais do que qualquer coisa que um motorista diga ou qualquer outra pessoa da equipe possa dizer. Mas parece que nesse momento o sistema decidiu deixar passar a mensagem prioritária e perdemos uma parte importante da transmissão", acrescenta.

"[Ou seja], metade dos mecânicos não recebeu a mensagem e a outra metade sim. Portanto, no momento em que os carros chegaram, nem todos os pneus estavam prontos na pit-lane", concluiu.