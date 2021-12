Mercedes não se conforma e apresenta protesto junto da FIA

Inquéritos Max Verstappen foi um justo campeão mundial de Fórmula 1? Sim

Lewis Hamilton perdeu este domingo o título Mundial de pilotos de Fórmula 1 para Max Verstappen e a Mercedes apresentou dois protestos formais junto da FIA, devido ao que aconteceu nas últimas voltas do GP Abu Dhabi.Por um lado, a escuderia germânica alega o artigo 48.8, que diz que "nenhum piloto pode ultrapassar outro carro em pista, incluindo o safety car, enquanto ele não passar a linha". Verstappen terá ultrapassado ligeiramente Hamilton, alega a Mercedes. Por outro, a equipa de Hamilton mostra a sua indignação relativamente à decisão do diretor da corrida, Michael Masi, que nessa fase permitiu a aproximação de Verstappen ao seu piloto.A Mercedes alega uma violação do artigo 48.12, que estipula que todos os carros que tenham voltas de atraso para o líder devem, perante a entrada do safety car, passar à frente para acertar as posições.Ora, num primeiro momento a direção da corrida avisou que os carros manteriam os lugares, o que deixaria Hamilton e Verstappen com Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel pelo meio. Mas depois - faltando apenas uma volta para o fim - deu ordem para a passagem dos cinco retardatários, mas Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher não receberam as mesmas indicações. E quando a corrida foi retomada Max Verstappen já estava na cola de Hamilton.O holandês tinha pneus novos e acabou por levar a melhor sobre o britânico na última volta, vencendo a corrida e conquistando o seu primeiro título mundial.