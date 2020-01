Mercedes sai em 2021?

Fórmula 1 sem a Mercedes? É um cenário que está em cima da mesa. A escuderia vai decidir no dia 12 de fevereiro o seu futuro a partir de 2021.

De acordo com alguma imprensa especializada, os problemas económicos que afetam o gigante automóvel – sofreu prejuízos em 2019 pela primeira vez desde 2009 –, apontam no sentido de reajustar a marca e especula-se que este reajuste possa atingir 10 mil empregos. Posto isto, a construtora vê-se também obrigada a repensar a aposta na Fórmula 1, que custa, anualmente, 330 milhões de euros.

Os planos de restruturação prendem-se ainda com as verbas pedidas por Lewis Hamilton para renovação, ele que não escondeu ter tido conversas com a Ferrari. O campeão mundial pede 55 milhões de euros por ano, até 2024, o que totaliza 220 milhões.