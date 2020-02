Mercedes termina testes de pré-temporada de Fórmula 1 na frente

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) terminou esta sexta-feira a segunda bateria de três dias de testes de pré-temporada de Fórmula 1 com o melhor tempo, registando menos 73 milésimos de segundo do que o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O piloto finlandês, que na passada sexta-feira já tinha garantido o melhor registo destes testes, que decorreram no circuito espanhol de Barcelona, terminou o dia com o tempo de 1.16,196 minutos.

Esta sexta-feira foram dez os pilotos que conseguiram rodar no segundo 16, com destaque para o terceiro lugar do australiano Daniel Ricciardo (Renault), a 80 milésimos de Bottas, e o quarto do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que bateu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O piloto da Ferrari realizou uma simulação de corrida, conseguindo rodar num ritmo próximo do que já haviam feito os Red Bull.

O campeão mundial, por sua vez, lamentou os "problemas de fiabilidade" sentidos pela Mercedes nos últimos dias. "São uma preocupação", admitiu.

O melhor tempo destes testes foi conseguido por Valtteri Bottas na semana passada, quando rodou em 1.15,732 minutos.

Para sábado está prevista uma reunião entre o norte-americano Chase Carey, patrão da Fórmula 1, e as equipas, para discutir as medidas a tomar devido ao coronavírus.

Se na McLaren os cumprimentos de mão passaram a toques de cotovelo, a Ferrari cancelou os bilhetes de avião para Barcelona no início desta semana, tendo fretado um avião para toda a comitiva viajar junta.

Ainda esta sexta-feira deverá ser tomada uma decisão quanto à manutenção da data dos primeiros Grandes Prémios da temporada, na Austrália (15 de março), Bahrein (22 de março) e Vietname (5 de abril).