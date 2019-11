Mesmo em ano difícil, Ricciardo nega que 2019 seja "temporada para esquecer"

Daniel Ricciardo não teve, em 2019, a temporada que estava à espera quando decidiu deixar a Red Bull e mudar-se para a equipa Renault. Ainda assim, o australiano reconhece os bons momentos e aposta numa mudança para o ano que vem. Para ele, a McLaren é um exemplo de que os resultados podem melhorar de uma temporada para a outra.Em quinto lugar no campeonato - 38 pontos atrás da McLaren - a Renault ainda batalha para assegurar a posição na tabela. Este ano, nenhum dos pilotos subiu ao pódio e foram sete corridas sem pontuar com nenhum dos dois carros até o momento.Agora, a faltar duas etapas para o fim da temporada, o piloto australiano diz estar a entender melhor o carro e que o 6.º lugar em Austin, no GP dos Estados Unidos, o motivou para continuar acreditando em sua performance."Acho que aos domingos estou a mostrar um pouco mais, [ser] sexto em Austin é uma grande coisa e eu estou animado".Sobre o desafio da temporada com uma nova equipa, Ricciardo vê o tempo como essencial no ritmo de mudança e aprendizagem na pista."Eu estava de cabeça aberta, animado para começar na Renault, para um novo desafio. Esperava muito de mim, mas sei que isso leva tempo. Acho que na segunda metade tivemos mais consistência. Aprendemos muito e eu realmente não vejo que este seja um ano para esquecer".Já com a mira em 2020, Ricciardo compara o futuro da Renault com o crescimento da McLaren desde o ano passado e acredita que este caminho também pode ser seguido pela equipa francesa."Terminar no pódio em 2020 é um objetivo. A McLaren provou que realmente é possível ter uma grande diferença em uma temporada, então não é impossível para nós ter a chance de lutar por isso no próximo ano".