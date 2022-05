Miami ao rubro com a chegada da Fórmula 1

O Grande Prémio de Miami, que decorre este fim de semana, está a gerar grande expectativa, principalmente nos Estados Unidos. Os promotores da prova não têm poupados esforços na propaganda da corrida, organizando várias iniciativas, algumas delas colocando lado a lado os pilotos de Fórmula 1 com algumas das estrelas dos desportos mais mediáticos nos Estados Unidos.

Por exemplo, Lewis Hamilton foi jogar golfe com Tom Brady (NFL), Pierre Gasly foi jantar com Michael Jordan (NBA), enquanto Max Verstappen, Sergio Pérez e Charles Leclerc optaram por ir experimentar o beisebol nos Miami Marlins.

Por outro lado, alguns dos pilotos, caso de Lewis Hamilton, foram entrevistados para alguns dos programas mais famosos das televisões norte-americanas.

A promoção do Grande Prémio de Miami culminou com uma mega-cerimónia de apresentação dos pilotos, com direito a música e a DJ, que teve lugar no complexo denominado Hard Rock Stadium, onde está inserido também o circuito

Mas hoje o divertimento vai dar lugar aos primeiros treinos livres, sendo que amanhã, às 21h00, inicia-se a qualificação, estando a corrida de domingo, quinto do Mundial, marcada para começar às 20h30.