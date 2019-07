Michael Schumacher está a recuperar e já assiste às corridas de F1

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, revelou em declarações à Radio Monte Carlo novos detalhes sobre o estado de saúde de Michael Schumacher, que recupera dos graves ferimentos sofridos numa queda sofrida em dezembro de 2013, quando esquiava nos Alpes franceses."Sou sempre cuidadoso com as minhas declarações, mas é verdade. Vejo algumas corridas ao lado do Michael Schumacher na sua casa na Suíça", revelou Jean Todt, acrescentando: ""Michael está em boas mãos e está a ser muito bem cuidado em sua casa. Ele continua a lutar, não desiste."Desde o grave acidente nos Alpes franceses em 2013, que deixou o antigo piloto em coma vários meses, que as informações sobre o estado de saúde de Schumacher são muito limitadas e controladas pela família.Recorde-se Jean Todt foi antigo homem forte da Ferrari, scuderia pela qual Michael Schumacher conquistou os títulos mundiais entre 2000 e 2004.