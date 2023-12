«Michael Schumacher podia ser muito cruel, frio e distante...»

David Coulthard, antigo piloto de Fórmula 1, considerou que a mentalidade vencedora de Michael Schumacher foi aquilo que o levou ao sucesso, lembrando que, por vezes, o alemão era "muito cruel, frio e distante"."O meu conhecimento daquilo que eram os limites talvez estivesse mais alinhado com o do resto dos pilotos. O Michael, por sua vez, podia ser muito cruel, frio e distante. Acho que, neste nível, é aquilo que os pilotos precisam para terem tanto sucesso", refere o escocês no documentário 'Being Michael'.E acrescentou: "Não tenho problemas em deixar claro que, durante o período em que corri [1989-2008], fi-lo contra o piloto que reescreveu os livros da história da Fórmula 1. Foi o piloto com mais êxito da história", rematou.Recorde-se que Michael Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava há 10 anos. Desde então, tem havido um secretismo quase total sobre o seu estado de saúde.