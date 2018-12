Michael Schumacher viu o GP Brasil com o presidente da FIA

Jean Todt, presidente da Federação Internacional do Autómvel, confessou numa entrevista oa 'Auto Bild Motorsport' que estava na Suíça, em casa de Michael Schumacher, aquando do GP Brasil deste ano (em novembro) e que viu a vitória de Lewis Hamilton na prova ao lado do alemão."Na realidade, sou sempre muito cauteloso quando digo alguma coisa, mas é verdade que vi o GP Brasil na Suíça com o Michael Schumacher", contou o líder do organismo.Recorde-se que o antigo piloto alemão sofreu um acidente quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. Schumacher embateu com a cabeça numa rocha, esteve em coma e deste então a família mantém grande secretismo sobre o seu real estado de saúde.O arcebispo alemão Georg Gänswein deu uma entrevista à revista alemã 'Bunte' e, mas que "sente as pessoas".