Mick Schumacher sobre o pai: «É o melhor piloto e sempre será»

Mick Schumacher, piloto de Fórmula 2, já referiu que não tem pressa em chegar à Fórmula 1, categoria rainha do automobilismo mundial, mas quando mexem com o seu pai, o campeoníssimo Michael Schumacher, não se deixa ficar e defende-o perante os apoiantes de Lewis Hamilton que esta temporada conquista o seu sexto título de campeão do Mundo.





"É o melhor piloto e sempre será. Vai ser sempre o melhor da história porque foi o primeiro a fazer as coisas", referiu em entrevista ao diário desportivo francês 'L'Équipe'. O jovem piloto alemão, de 20 anos, ainda confessou que o pai é o seu grande exemplo, numa altura em que os rumores apontam para a possibilidade de Mick ingressar na Fórmula 1, através da Alfa Romeo, para ser companheiro de equipa de Kimi Raikkonen."O meu pai sempre foi o meu herói. Primeiro porque é meu pai e porque é uma lenda do desporto que eu amo", confessou.