Milhares vibraram com o Red Bull Showrun Lisboa

A Avenida da Índia foi este domingo uma autêntica pista de Fórmula 1. Milhares de pessoas encheram a reta junto em Belém, para vibrarem com a primeira edição do Red Bull Show Run Lisboa.A grande atração foi ver ao vivo David Coulthard a conduzir o RB7, o monolugar com que Sebastien Vettel venceu o seu último Mundial de Fórmula 1 pela Red Bull Racing. O ruído característico deste tipo de carro, bem como as derrapagens e outro tipo de manobras, fizeram o público ir ao rubro.Para além do carro de Fórmula 1 houve ainda outro tipo de animação, com o lituano Areas Gibieza a exibir habilidades e acrobacias numa moto da KTM. Também os irmãos alemães Elias e Johannes Hountondji deram espectáculo no drifting (derrapagens) ao volante de um veloz BMW M4. Red Bull Showrun de Lisboa teve início às 15h00 e prolongou-se até às 18h00. Contou ainda com música e marchas populares, entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém.