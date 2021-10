Morreu o pai de Ayrton Senna

Milton da Silva, pai de Ayrton Senna, morreu ontem em São Paulo, de causas naturais, segundo avança a imprensa brasileira. Tinha 94 anos.





Era casado com Neyde Senna da Silva, mãe do piloto tragicamente falecido em 1994, e juntos tiveram três filhos: Viviane, Ayrton e Leonardo.O pai de Senna dedicou grande parte do seu tempo à carreira do piloto, acompanhando-o de perto desde os primeiros passos no kart até à Fórmula 1. Milton dividia a sua atenção entre a carreira do filho e a empresa metalúrgica que fundou.Recorde-se que Ayrton Senna morreu a 1 de maio de 1994, na sequência de um acidente no GP San Marino.