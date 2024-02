E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa brasileira avança esta sexta-feira que morreu Wilson Fittipaldi Júnior, antigo piloto de Fórmula 1, irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Tinha 80 anos.'Wilsinho', como era conhecido, era pai de Christian Fittipald, que também teve uma breve passagem pela F1, tio de Emmo Fittipaldi e tio-avô de Pietro e Enzo Fittipaldi, estes últimos piloto reserva da Haas na F1 e ex-piloto da Carlin na F2, respetivamente.O 'Globo Esporte' conta que Wilson Fittipaldi estava internado desde dezembro, em São Paulo, quando se engasgou com um pedaço de carne. Sofreu uma paragem cardíaca, foi hospitalizado e entubado.Mais tarde foi sujeito a uma traqueotomia, chegou a ser extubado e a 16 de janeiro foi transferido dos cuidados intensivos para um quarto no hospital. Esta manhã sofreu uma paragem cardíaca e acabou por morrer.