Mulher de Schumacher explica porque se sabe tão pouco do estado de saúde do ex-piloto

Corinna Schumacher raramente fala de Michael Schumacher e muito menos sobre o seu estado de saúde. A mulher do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 deu uma entrevista à revista 'She' em que se manteve fiel ao princípio de pouco ou nada revelar, mas deixou uma certeza: "Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho que agradecer. Esse é meu marido Michael."



O estado clínico do antigo piloto, que sofreu graves lesões cerebrais na sequência de uma queda sofrida quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, mantém-se em segredo, segundo Corinna, a pedido do próprio Michael. "Pode ter certeza de que ele está nas melhores mãos e que estamos a fazer tudo o que é possível para o ajudar. Por favor, entenda que estamos apenas a fazer a vontade de Michael mantendo um assunto tão sensível como a saúde, como sempre foi, em privado", referiu Corinna.



O alemão, de 50 anos, passou os últimos anos na mansão no casal, na Suíça, rodeado de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Os amigos que o visitavam estavam sujeitos a um pacto de silêncio, mas as graves lesões cerebrais que sofreu - chegou a estar em coma durante alguns meses - deixam antever que terá sérios problemas ao nível neurológico.



Em setembro soube-se que o antigo piloto foi várias vezes transportado a Paris, para ser submetido a um tratamento inovador com células-tronco. Uma funcionária do hospital contou que o antigo piloto está consciente.