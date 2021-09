Mulher de Schumacher sobre o acidente: «Foi todo o azar que uma pessoa pode ter na vida»

Corinna Schumacher, mulher de Michael Schumacher, falou da situação atualmente vivida pelo antigo piloto de Fórmula 1 depois do grave acidente que sofreu quando esquiava nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. 'Schumi', sete vezes campeão mundial, sofreu uma forte pancada na cabeça, esteve em coma induzido durante 6 meses e a sua condição física tem sido um segredo guardado a sete chaves pela família.





Agora, no documentário intitulado 'Schumacher', que vai estrear dentro de dias na Netflix, Corinna abriu um pouco o livro. "Tenho saudades do Michael todos os dias. Mas ele está cá, está diferente, mas está. Ele mostra-me toda a sua força diariamente", explicou a mulher do ex-piloto alemão, de 52 anos, mãe dos seus dois filhos."Sempre passámos pelas corridas de forma segura e eu tinha a certeza que havia uns anjos da guarda que olhavam por ele. Não sei se é algum tipo de defesa ou por ser algo ingénua, a verdade é que nunca me ocorreu que alguma coisa pudesse acontecer ao Michael", acrescentou Corinna no mesmo documentário."(O acidente) foi mesmo azar, todo o azar que uma possa pode ter na vida", frisou, explicando, depois, como a família lida com a situação. "Tentamos seguir em frente enquanto família, da mesma forma que o Michael queria e ainda quer. Vivemos todos juntos, em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que é possível para que o Michael melhore e se sinta confortável."E deixou uma garantia: "Estamos a avançar com as nossas vidas: 'privado é privado', como ele sempre disse. É importante para mim que ele continue a viver e a desfrutar da sua vida de forma privada. O Michael sempre nos protegeu e agora nós estamos a protegê-lo."