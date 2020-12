Mulher que aparece em vídeo polémico sai em defesa do piloto da Haas acusado de assédio

Andrea D'Ival é a mulher que surge no polémico vídeo de Nikita Mazepin, acusado de assédio sexual, e já veio a publico defender o amigo, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira, tendo sido ela própria a autora da publicação das imagens na conta de Instagram do piloto russo.





"Olá, só queria dizer a todos que eu e Nikita somos bons amigos há muito tempo e nada daquele vídeo é verdadeiro. Confiamos um no outro e aquilo foi uma piada parva entre nós. Publiquei o vídeo nas suas stories como uma piada entre nós. Peço desculpas. Dou-vos a minha palavra como ele é uma boa pessoa e nunca faria nada para me magoar ou humilhar", lê-se na mensagem publicada por Andrea D'Ival.Este caso gerou uma onda de contestação, com um abaixo assinado, apoiado por mais de três mil pessoas, a pedir à FIA que não deixe o jovem piloto russo entrar na Fórmula 1.Nikita Mazepin disputou a Fórmula 2 mas na próxima época estava previsto competir pela Haas na Fórmula 1, este caso pode entretanto fazer a equipa norte-americana - a mesma onde vai competir o filho de Schumacher, Mick - mudar de ideias.