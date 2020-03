Mundial de F1: Corridas nos Países Baixos, Espanha e Mónaco adiadas devido à pandemia

Os grandes prémios dos Países Baixos, de Espanha e do Mónaco, todos previstos para maio, foram adiados, o que deverá arrastar o arranque do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para junho, anunciaram hoje os organizadores da competição.

Em comunicado, os organizadores do Mundial da categoria rainha do desporto automóvel indicam que as três corridas serão realizadas "mais à frente este ano", sem se comprometerem com novas datas, devido à pandemia de Covid-19.

A corrida dos Países Baixos estava prevista para o circuito de Zandvoort, de 1 a 3 de maio, enquanto a de Espanha seria realizada de 8 a 10 e a do Mónaco entre 21 e 24 de maio.

Tanto a Federação Internacional do Automóvel (FIM) como os responsáveis pela organização do Mundial de F1 FOM esperam "começar o campeonato o mais brevemente possível", mas "em condições de segurança".

Antes, já tinham sido cancelados as provas na Austrália, na China e no Bahrain e adiado o Grande Prémio do Vietname, o que deverá significar que o campeonato arrancará em 7 de junho, em Baku, no Azerbaijão.