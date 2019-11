Não falta confiança a Vettel para a corrida 100 ao serviço da Ferrari

Sebastian Vettel completa, neste fim de semana, a sua 100.ª corrida com as cores da Ferrari e está confiante de que a equipa pode voltar a encontrar o ritmo certo no Brasil. O piloto germânico quer esquecer o final de semana em Austin, marcado pela quebra da suspensão e sucessivo abandono.O lema da Ferrari no GP Brasil é retomar o bom ritmo alcançado na segunda metade da temporada. Ainda assim, Vettel admite que a corrida nos Estados Unidos afetou a confiança da equipa dentro e fora da pista, mas está confiante."Claro que em Austin não correu bem, principalmente no domingo, por várias razões que ainda estamos a tentar entender. Mas estou muito confiante podemos voltar ao normal já este fim de semana", disse.Voltar ao circuito de São Paulo é sempre especial para Sebastian Vettel. Em 2012, o piloto protagonizou uma corrida emocionante em busca do título com Fernando Alonso, onde acabou por conquistar o tricampeonato. Voltar ao circuito do GP Brasil, que é um dos favoritos do alemão, significa reviver boas e más memórias."É um lugar especial, de algum modo a corrida aqui é sempre dramática, é sempre imprevisível, como aconteceu em 2012, que talvez tenha sido uma corrida extrema. Mas também me lembro de outras corridas. Lembro-me de uma grande derrota em 2009, quando o Jenson [Button] ganhou. Tenho boas e más memórias", afirmou.Em 5.º no Mundial, o alemão luta diretamente com Max Verstappen e Charles Leclerc pela 3.ª posição. Contudo, a disputa com o companheiro de equipa não é o foco de Vettel."Não é importante terminar [a temporada] à frente do Charles, acho que o mais importante é terminar na melhor posição possivel. O primeiro e o segundo lugar já estão fora de alcance. Claro que o terceiro lugar é do Charles... eu e o Max estamos a tentar aproximar-nos".