«Não sou um herói, fiz o que era preciso»: rápida ação ajuda a salvar Grosjean de tragédia

O médico da F1 Ian Roberts, que ajudou Romain Grosjean, no GP Bahrein após o acidente violentíssimo, que partiu o bólide em dois, seguido de um mar de chamas, diz que não é um herói, tendo feito "o que era necessário".





"Não sou um herói. Muitas pessoas fazem coisas heróicas, sérias e adequadas. Fiz o que era preciso, por isso não me considero um herói. Mas estou muito satisfeito com as palavras gentis das pessoas", afirmou à Reuters.A rápida ação de Ian Roberts e de Alan van der Merwe permitiu que apesar da gravidade do acidente, Grosjean ter acabado por sofrer 'apenas' queimaduras nas mãos e nos tornozelos."Temos um pouco mais de experiência agora. Sabemos o que devemos fazer e o que devemos melhorar", diz Ian Roberts, assim como Van der Merwe: "Fiz a minha parte, não diria que foi heróico. Acho que fizemos bem, mas penso que podemos fazer melhor da próxima vez."