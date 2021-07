Nem Lando Norris escapou à confusão em Wembley: piloto foi vítima de roubo

O piloto britânico Lando Norris foi uma das vítimas das cenas de confusão que se viveram após a final do Euro'2020, que a Inglaterra perdeu nos penáltis diante da Itália. De acordo com comunicado na McLaren, o piloto de 21 anos ficou abalado pelo episódio, mas escapou sem qualquer ferimento, tendo apenas a reportar o roubo de um relógio.





"A McLaren Racing confirma que Lando Norris esteve envolvido num incidente, após a final do Euro'2020 em Wembley, no qual o relógio que tinha consigo lhe foi roubado. Felizmente, o Lando está bem, mas naturalmente abalado. A equipa apoia-o e estamos certos de que os adeptos da velocidade se juntam a nós nos desejos de que tenha o melhor dos fins de semana no Grande Prémio da Grã-Bretanha", escreveu a equipa em comunicado.Segundo a imprensa inglesa, em causa esteve um objeto avaliado em 40 mil libras (46,7 mil euros), que lhe terá sido roubado quando deixava o estádio para voltar a casa no seu McLaren, que estava estacionado junto a Wembley.