Ni Amorim acredita que a Fórmula 1 pode manter-se em Portugal por mais anos

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) assumiu-se esta sexta-feira "muito satisfeito" com o anúncio da realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 2 de maio, confiando que se poderá manter no futuro.

"A FPAK fica muito satisfeita na medida em que, quando houve o último Grande Prémio em Portugal, em 2020, sempre dissemos que íamos lutar para que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição mas estivesse por direito próprio no calendário Mundial de Fórmula 1", afirmou Ni Amorim, em declarações à Agência Lusa.

O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher em 2 de maio a terceira corrida do Mundial de Fórmula 1, pelo segundo ano consecutivo, depois de um interregno de 24 anos, naquela que será a 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal.

Ni Amorim disse ter trabalhado, "juntamente com o Governo, em articulação com o AIA, para que se pudessem reunir condições para haver Grande Prémio em 2021".

"O mais difícil está feito. Agora é importante reunir as condições para ter público. Portugal está numa situação económica difícil e eventos como a Fórmula 1 serão muito importantes para uma região que vive do turismo", sublinhou.

Para o presidente da FPAK, "não há nenhuma razão para que nos anos seguintes Portugal não possa fazer parte do calendário" a tempo inteiro.

No entender do líder da entidade que gere o automobilismo nacional, esta é "uma das maiores conquistas" do seu mandato.

"Para quem não tinha Fórmula 1 há 24 anos é uma marca importantíssima e ficará para a história", concluiu.