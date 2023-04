Nico Rosberg explica por que deixou a F1 no ano em que se sagrou campeão

Nico Rosberg ganhou o Mundial de Fórmula 1 de 2016 e surpreendeu tudo e todos ao anunciar poucas semanas depois que se retirava da competição. O alemão, que travara uma duríssima batalha com Lewis Hamilton na Mercedes, admite que teve medo."Às vezes, vendo os circuitos, penso que é bom o facto de já não competir. Em Baku, por exemplo, alcançam-se os 360 km/h entre muros. Sim, havia momentos em que tinha medo porque não sou temerário, comparativamente a outros pilotos", explicou Rosberg numa entrevista à 'Men's Health' alemã.Mas Rosberg tinha outros medos. "Temia não ser suficientemente rápido se continuasse. E que em algum momento nenhuma equipa me quisesse. É melhor parar antes que seja demasiado tarde, queria ser eu a decidir."No entanto, fez uma reflexão: "Correr foi sempre o que fiz, era o que eu era. Em certo sentido renunciei à minha identidade. Sempre vivi de uma corrida para outra e nunca me perguntei se tinha outras paixões. Como campeão do Mundo estava num ponto alto, ao passo que quando se entra em novos projetos começa-se de baixo. Isso é interessante e instrutivo", explicou o agora comentador televisivo e empresário.